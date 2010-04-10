В Гродненской области в канун Радуницы открылись упрощенные пункты пропуска

В канун Радуницы, на белорусско-литовской границе открылись упрощённые пункты пропуска. Теперь попасть в соседнюю деревню на территории сопредельного государства можно на автомобиле, велосипеде и даже пешком. Главное чтобы в паспорте была соответствующая виза.

Пенсионер Вадим Янович по традиции в канун Радуницы приводит в порядок могилы своих предков. Он уже больше 40 лет живёт в Литве, но связи со своей исторической родиной не теряет: в Беларуси живёт его дочь, здесь похоронены его отец и мать.

Вадим Янович, житель деревни Ракай (Литва):

Сейчас приехал, потому что во вторник Радуница. Придёт из Первомайска отец освящать кладбище. И я вот тут, немножко надо освежить.

Белорус Степан Антухевич сегодня с утра стремиться попасть в Литву. Там живут все его дети, внуки и даже правнуки. Родных он не видел уже несколько лет. С открытием дополнительных пунктов пропуска сделать это гораздо проще.

Степан Антухевич, житель деревни Дудки Щучинского района:

Вот в Литву мне съездить надо на праздник. Я уже три года не был там и хочу поехать поинтересоваться, как они живут. Близко вот тут, пару километров. А если по кругу, то очень далеко, через сотню километров. Я уже старый человек, мне бы поближе и попроще.

На Радуницу посетить своих родственников без лишней бумажной волокиты смогут сотни жителей приграничных районов Беларуси и Литвы. На общей границе созданы упрощённые пункты пропуска. Работают они по выходным дням и во время больших церковных праздников. Пересечь границу здесь можно на автомобиле, велосипеде и даже пешком. Главное, чтобы в паспорте была соответствующая виза. Правда, въезд бестоварный, при себе можно иметь только личные вещи.

Олег Мацулевич, начальник службы погранконтроля Лидского пограничного отряда:

Пункт упрощённого пропуска предназначен для пересечения границы физическими лицами, постоянно проживающими на территории приграничных населённых пунктов Литвы, а также на территории приграничных населённых пунктов Беларуси. А так же транспортных средств, зарегистрированных в Литве и Беларуси.

Юриюс Румис, житель деревни Ракай (Литва):

Еду к бабушке. Очень удобно здесь — недалеко, быстро проехать можно к родственникам.

Миунус Рамунес, житель деревни Варена (Литва):

Очень удобно тут. Не надо ни куда объезжать. Недалеко.

Упрощённые пункты пропуска востребованы среди жителей приграничных регионов Беларуси и Литвы. К примеру, в Петюлевцах, за день границу пересекают до 50 автомобилей. Однако, увеличение пассажиропотока пограничники ожидают непосредственно на Радуницу.