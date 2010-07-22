В Гродненской области урожай зерновых собирают целыми семьями

Гродненская область — безусловный лидер в Беларуси по урожайности зерновых: здесь с каждого гектара собирают больше 40 центнеров. Однако по темпам уборки регион пока в числе начинающих — пока здесь убрано лишь каждое десятое поле.

Набрать скорость жатвы здесь надеются с помощью целых семейных бригад.

Учитель истории Елена Хвайницкая во время летнего отпуска решила освоить необычную для себя профессию. Из-за школьного стола она пересела в кабину комбайна. Теперь помогает мужу собирать урожай. Трудиться приходиться с утра и до позднего вечера.

Елена Хвайницкая, помощник комбайнера СПУ «Протасовщина»:

Я нахожусь сейчас в отпуске, поэтому у нас с мужем получается двойной заработок. Второй плюс, что муж все время под присмотром — и ночью, и днем — накормлен и досмотрен.

Муж Иван хоть и согласился взять в помощницы супругу, но от такого семейного подряда поначалу был не в восторге: коллеги-механизаторы постоянно подшучивали, мол, без жены и шагу ступить не может. Однако когда Хвайницкие выбились в передовики, комбайнеры стали даже завидовать. Говорят, они понимают друг друга без слов.

На условия труда в местном хозяйстве не жалуются. По примеру Елены к мужьям в комбайн просятся жены и других механизаторов. Техника здесь современная, оснащенная по последнему слову. Да и социальные гарантии поддерживаются на высоком уровне. Пока хлеборобы в поле, хозяйство помогает справиться с личным подворьем. После тяжелого дня есть возможность отдохнуть и принять душ. Для каждого работника — бесплатные обеды и ужины.

Светлана Будревич, раздатчик СПУ «Протасовщина»:

Для наших механизаторов мы готовим только все лучшее. Сегодня у нас на первое — рассольник , на второе — каша гречневая, шницель, на третье — сок яблочно-березовый, натуральный. Ну, а для наших дам — мы сегодня их немножко побалуем — приготовили пирожные.

Не на последнем месте и материальная составляющая. Уборка в хозяйстве — единственная возможность заработать неплохие деньги. Плюс поощрение за качество работы и ценные подарки к «Дожинкам».

Петр Куц, директор СПУ «Протасовщина»:

В целом за сезон уборки экипаж может заработать в среднем от 4,5 до 6 миллионов рублей. Я считаю, что это хороший стимул для работы механизаторов.

Еще несколько лет назад хозяйство «Протасовщина» считалось убыточным. Однако после присоединения к областному предприятию дела пошли в гору. Здесь основную ставку сделали на отечественные технологии. Сегодня на полях работают комбайны только белорусского производства. Зерносушильный комплекс тоже наш. Как результат, уже три года урожайность в хозяйстве составляет 50 центнеров с гектара.

В этом сезоне, несмотря на дождливую весну и засушливое лето, урожай ожидают хороший. Если позволит погода, уборку закончат уже к середине августа.

Серней Гулько, заведующий участка СПУ «Протасовщина»:

Мы планируем собрать урожай не хуже того, что собрали в прошлом году. Центнеров 50 должны иметь.

На такую же урожайность рассчитывают и в целом по Гродненской области. Хотя по темпам уборки регион и отстает о республиканских лидеров, но уже сегодня здесь собирают больше 40 центнеров с гектара. Пока это самый высокий показатель в стране.