В Гродненской области состоялся первый международный стекольный симпозиум

Художники из пяти стран диктовали моду гродненским стеклодувам. На протяжении недели отечественные и зарубежные мастера будут вместе воплощать в жизнь самые смелые творческие идеи.

Они хоть и разговаривают на разных языках, но на симпозиуме их объединила речь искусства. Мастера стекольного жанра из пяти стран в Беларусь приехали впервые. Собрались вместе, чтобы именно в белорусском стекле воплотить свои самые смелые идеи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Атрашкевич, организатор Первого международного стекольного симпозиума:

Приехали художники из Литвы, Латвии, Венгрии, России, Украины. И очень все счастливы, что есть такая возможность, приехать и поработать, как говориться, поговорить со стеклом.

Работы по эскизам художницы из Литвы Юлии Котютэ украшают коллекции лучших художественных музеев Европы. С хрупким материалом она не расстается почти десяток лет. Говорит, стекло имеет мистические свойства. Светоносность и прозрачность делают этот материал по-настоящему духовным.

Юлия, Котютэ, художник по стеклу (Литва):

Очень хорошие условия. Мастер, с кем мы работали, он супер, я думаю. Он очень все хорошо понимает.

Стеклодувы относятся к стеклу трепетно, настолько оно капризно. Придать форму можно только в расплавленном виде. Потому без сноровки и опыта не обойтись.

Владимир Михайлов на предприятии почти 30 лет. Говорит, труд и интересный, и опасный. Температура в печи больше 1000 градусов. А в состав стекла входит даже мышьяк.

Владимир Михайлов, мастер стеклодув стеклозавода:

Даже самим интересно с этим работать, повышаешь свое мастерство. Очень интересно. Сложно бывает, но это все выполнимо.

Работа международного стекольного симпозиума построена таким образом, чтобы не нарушать технологический процесс. Для иностранных художников выделена специальная печь. Именно здесь создаются уникальные авторские работы.

За неделю совместной работы зарубежные и белорусские мастера планируют создать десятки новых хрупких шедевров. А увидеть их смогут не только в Беларуси, но и в Литве, Латвии, Венгрии, России, Украине, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».