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В Гродненской области состоялась церемония канонизации мученика Киприана Климуца

04 августа 2011 18:43
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Сегодняшняя канонизация для Новогрудской епархии — событие уникальное. Последний раз такое торжество проходило здесь 500 лет назад. Тогда, в XVI веке, к лику святых был причислен преподобный Елисей Лавришевский.

Киприан Климуц же стал священником в 1921 году. Служил в разных приходах Гродненской области, создал Православное братство. В 1939 году его обвинили в антисоветской агитации и сослали в ГУЛАГ, но от веры своей он не отказался. В 1942-м Киприан Климуц умер от физического истощения.

Протоиерей Ростислав, благочинный Лидского округа:
Исследовалось его житие, его жизнь. И потом уже нашим патриархом Кириллом было утверждено его прославление.

Комиссия Священного Синода причислила Киприана Климуца к лику святых ещё в июне этого года. А сегодня, спустя полтора месяца, состоялась торжественная церемония канонизации. После богослужения у иконы новомученика священник Киприан Климуц официально был причислен к лику святых.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Это не далёкие преподобные отцы мученики, страстнотерпцы прежних времён, о которых мы только узнаём из житий святых. А это уже из жизни нашей. Наши родственники, близкие, знакомые уже знали этих свидетелей истины.

Сегодня в Соборе Всех Белорусских Святых больше 70 праведников. Около 30 из них – новомученики. Они жили и проповедовали в ХХ веке. Но уже в ближайшее время этот список может пополниться. На рассмотрении в Священном Синоде находятся больше десятка праведников, пострадавших за веру, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Церемония канонизации мученика Киприана Климуца

Церемония канонизации мученика Киприана Климуца

Церемония канонизации мученика Киприана Климуца

Церемония канонизации мученика Киприана Климуца

Церемония канонизации мученика Киприана Климуца

Церемония канонизации мученика Киприана Климуца

# общество # Фотофакт

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