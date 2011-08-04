В Гродненской области состоялась церемония канонизации мученика Киприана Климуца

Сегодняшняя канонизация для Новогрудской епархии — событие уникальное. Последний раз такое торжество проходило здесь 500 лет назад. Тогда, в XVI веке, к лику святых был причислен преподобный Елисей Лавришевский.

Киприан Климуц же стал священником в 1921 году. Служил в разных приходах Гродненской области, создал Православное братство. В 1939 году его обвинили в антисоветской агитации и сослали в ГУЛАГ, но от веры своей он не отказался. В 1942-м Киприан Климуц умер от физического истощения.

Протоиерей Ростислав, благочинный Лидского округа:

Исследовалось его житие, его жизнь. И потом уже нашим патриархом Кириллом было утверждено его прославление.

Комиссия Священного Синода причислила Киприана Климуца к лику святых ещё в июне этого года. А сегодня, спустя полтора месяца, состоялась торжественная церемония канонизации. После богослужения у иконы новомученика священник Киприан Климуц официально был причислен к лику святых.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Это не далёкие преподобные отцы мученики, страстнотерпцы прежних времён, о которых мы только узнаём из житий святых. А это уже из жизни нашей. Наши родственники, близкие, знакомые уже знали этих свидетелей истины.

Сегодня в Соборе Всех Белорусских Святых больше 70 праведников. Около 30 из них – новомученики. Они жили и проповедовали в ХХ веке. Но уже в ближайшее время этот список может пополниться. На рассмотрении в Священном Синоде находятся больше десятка праведников, пострадавших за веру, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».