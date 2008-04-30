В Гродненской области с поличным задержаны 4 браконьера

Незаконный лов они проводили в период нереста рыбы, а в качестве снастей использовали запрещенные на территории Беларуси электроловильные установки.

Почти сутки понадобилось сотрудникам инспекции чтобы взять браконьеров с поличным. Отправившись на незаконный промысел, четверо жителей Сморгони предприняли все меры безопасности. Свой человек у них дежурил даже на подъезде к водоёму. Его задержали, что и позволило застать браконьеров врасплох. Улов горе-рыбаков поразил даже опытных инспекторов.

После досмотра личных вещей браконьеров, выяснилась и причина такой удачной рыбалки. Кроме резиновых лодок у них обнаружены две электроловильные установки, в простонародье – электроудочки. Использование таких снастей на территории Беларуси строго запрещено. При поражении током можно выловить только часть рыбы, а сотни килограммов остаётся на дне реки.

Учитывая всю тяжесть причинённого ущерба, к делу подключились и правоохранительные органы. Все орудия лова изъяты, а на браконьеров составлены протоколы.

Окажутся за решёткой сморгонские браконьеры или нет - решит суд. Однако возместить материальный ущерб им всё равно придётся. А это учитывая тяжесть преступления более 50 миллионов рублей.