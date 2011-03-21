В Гродненской области появится уникальный исторический комплекс из дерева «Партизанский лагерь»

Деревянные землянки, блиндажи и навесы познакомят гостей экспозиции под открытым небом с непростыми условиями жизни подпольщиков в годы войны. В перспективе объект будет внесен во все туристические маршруты региона. А первых посетителей здесь примут уже 9 мая, в День Победы.

Прежде чем приступить к работе, резчики по дереву досконально изучают теорию. Сегодня у мастеров необычный заказ. Для будущего мемориального комплекса им необходимо вырезать двухметровые фигуры партизан. Оружие, одежда – все до мельчайших подробностей должно соответствовать тому времени.

Валентин Богдевич, резчик по дереву:

Сначала делается рисунок, потом выполняется мягкая модель, в данном случае, из пластилина. В масштабе уже детально все прорабатывается. И дальше он воплощается в материале. Материал, как мы говорили, дуб.

Четыре фигуры будут установлены у входа в строящийся партизанский лагерь. Чтобы деревянная композиция была долговечной, к выбору материала подошли ответственно. Древесина должна быть крепкой, а ее возраст – не меньше 100 лет.

Николай Скляр, резчик по дереву:

Для больших скульптур в нашем регионе лучше всего использовать дуб. Во-первых, это крепкое дерево, будет очень длительное время стоять. Во-вторых, оно по своим эстетическим качествам очень приятное.

Идея воссоздать в Гродненской области собственный партизанский лагерь появилась меньше года назад, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Партизанский лагерь в лесу под Гродно воссоздают до мельчайших подробностей. Строителей консультируют реальные участники тех далеких событий. Здесь появятся настоящие землянки, блиндажи, навесы. А первые посетители комплекса познакомиться с партизанским бытом смогут уже ко Дню Победы.

Валентин Богдевич, резчик по дереву:

Мы хотели эту память передать, чтобы частичка нашей истории осталась наяву. Чтобы у любого приезжающего, гостя или совсем молодого человека, который только начинает изучать свою историю, сразу сложилось общее впечатление, понятие о том, что было 70 лет назад на наших землях в годы Второй мировой войны.

В перспективе партизанский лагерь планируют включить во все гродненские туристические маршруты. Желающих посетить комплекс, уверены организаторы, будет достаточно. И не только из Беларуси.