В Гродненской области появился модернизированный орган

6 лет кропотливой работы понадобилось настоятелю одного из костёлов Гродненской области, чтобы самому отреставрировать уникальный музыкальный инструмент - старинный орган.

Из полуразвалившегося механического инструмента, он создал электронный орган, звучанию которого могут позавидовать даже самые большие храмы Беларуси.

Костел Святого Георгия в деревне Осова сегодня считается одним из самых музыкальных в Гродненской области. И дело не в том, что здесь проводятся концерты духовной музыки. Местный настоятель ксендз Ян Петюн, впервые в Беларуси, сам воссоздал старинный орган, звучанию которого могут позавидовать даже самые большие и самые древние храмы страны.

Воссоздавать уникальный инструмент приходилось буквально по крупицам. Старинные трубы, которых в органе больше 1000, сделанные из специальных мягких сплавов и дерева, Ян Петюн искал по окрестным сёлам. Чтобы придать им нужное звучание, настоятелю пришлось освоить редкую для Беларуси профессию - настройщика органа. А на "хорах", специальном балконе, где находится инструмент, появилась небольшая мастерская. С помощью подручных средств ксёндз переделал орган из механического в электронный.

Модернизированный орган, сегодня превратился в универсальный музыкальный инструмент. Кроме увеличения диапазона звучания, значительно упростился сам процес игры.

Увлечение ксендза Петюна реставрацией старых органов уже нашло своих последователей. Молодой помощник настоятеля, все свое свободное время теперь проводит в мастерской.

Мелодичность и звучание заново созданного органа сегодня оценили известные мастера органной музыки из соседних стран. Желающих исполнить классические произведения именно в этом храме, очень много. Недавно прошедший здесь международный концерт с участие мастеров из Польши и Литвы, тому яркое подтверждение. В планах настоятеля сделать такие фестивали ежегодными.

