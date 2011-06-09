В Гродненской области построили завод по производству цемента, где в качестве топлива вместо газа используют уголь

Белорусские производители активно ищут способы, которые позволили бы максимально отказаться от использования в качестве топлива природного газа. Выход нашли на предприятии «Красносельскстройматериалы».

Предприятие «Красносельскстройматериалы» – крупнейший потребитель природного газа в Гродненской области. В час его здесь используется до 148 тысяч кубометров. Постоянное увеличение цены на природный газ в конечном итоге негативно сказывается на себестоимости продукции. Поэтому на предприятии активно ведется работа по поиску альтернативного топлива.

Все начиналось еще в 90-х годах прошлого века. Тогда, чтобы оставаться на плаву и выпускать конкурентную продукцию, пришлось серьезно модернизировать производство. Основная работа была направлена на снижение потребления природного газа. Усовершенствовали печи, заменили старые горелки на современные, менее энергоемкие. На цементном заводе построили новую линию. А пять лет назад в печах стали сжигать отработанные автомобильные шины.

Игорь Корольчук, директор филиала № 1 цементного завода:

Ежесуточно мы сжигаем порядка 23 тонн шин. Шины разных диаметров, до 1800 мм. И это позволяет экономить 23 тонны условного топлива.

Но одной экономией кардинально изменить ситуацию невозможно, решили на предприятии, и внедрили революционную технологию. Здесь с нуля построили новый высокотехнологичный цементный завод, в качестве топлива на котором используется исключительно уголь. Он значительно дешевле природного газа. Да и мощности предприятия впечатляют.

За год здесь будут производить почти два миллиона тонн цемента. Этого вполне хватит, чтобы законсервировать старые линии, сообщает кореспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Растислав Куцелай, заместитель генерального директора предприятия:

Будет производиться клинкер с расходом топлива от 136 до 150 кг условного топлива на тонну. При достигнутом на старом заводе – 196,5 кг. То есть, ощущается экономия расхода топлива на тонну клинкера.

И это при том, что в качестве топлива здесь выступает дешевый уголь.

Заработает новый завод уже к концу года. Но на этом инновационные идеи не заканчиваются. Предприятие спроектировано таким образом, что в перспективе сжигать здесь можно будет даже бытовые отходы. При этом, экологическая безопасность в разы выше, чем на подобных производствах на всем постсоветском пространстве.