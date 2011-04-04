В Гродненской области под Новогрудком завершился монтаж крупнейшего в СНГ ветряка

Выбор места, как утверждают ученые, не случаен. Именно здесь от использования природной силы можно получить максимальный экономический эффект.

В штабе по строительству самой крупной в Беларуси ветроустановки после многодневной напряженной работы строители вместе с энергетиками еще раз обсуждают все этапы уникальной операции.

Трудностей с установкой ветряка было немало. Только чтобы залить фундамент, пришлось сутки трудиться нескольким бригадам. Однако самым сложным оказался подъем генератора и лопастей почти на 100-метровую высоту.

Александр Денишкевич, директор филиала «Механизированная колонна №84» Гродно:

Когда такая махина поднималась наверх, это вызывало определенные сомнения у китайских специалистов, которые здесь были. Но, тем не менее, благодаря тому, что работала здесь российская фирма, мы эту работу сделали успешно и с задачей справились.

Размеры новой ветроустановки впечатляют. Гондола с генератором находится на 80-метровой высоте, а длина одной лопасти – 40 метров. В странах СНГ она первая, да и в Европе таких установок всего три, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Проект ветроэнергетической установки мощностью полтора мегаватта в Беларуси реализуется впервые. Все необходимое оборудование поставили китайские партнеры. Оптимальную площадку с сильными ветрами нашли в Новогрудском районе. После завершения всех пуско-наладочных работ, ветряк сможет обеспечить электричеством большую часть жилых микрорайонов райцентра.

Виктор Сороко, главный инженер Лидских электрических сетей:

Город потребляет примерно 9 мегаватт в час, ну а 1,5 мегаватта, которые вырабатываются на установке, будут покрывать часть потребностей города.

Монтаж ветряка строители проводили впервые. И люди, и техника работали на пределе своих возможностей. Без потусторонней силы, шутят строители, здесь явно не обошлось.

Александр Денишкевич, директор филиала «Механизированная колонна №84» Гродно:

Я поднял голову вверх и увидел над этой ветроустановкой круг на небе, ореол. Не знаю, то ли это знамение с выше, то ли что.

За год такой ветряк экономит больше тысячи тонн условного топлива, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Перспективы самые радужные: в ближайшие годы под Новогрудком должен появиться целый ветропарк из восьми, девяти таких установок. А ученые активно ведут исследования силы ветра еще на нескольких площадках Гродненской и Минской областей.