В Гродненской области открылся арестный дом

Люди, осужденные за незначительные преступления, будут отбывать наказание отдельно от закоренелых преступников и в непосредственной близости от дома. Условия содержания здесь максимально приближены к европейским стандартам. Просторные камеры, душевые кабины, своя прачечная и подсобные помещения - в таких условиях будут содержаться осужденные за незначительные преступления.



Максимум комфорта при минимальном штате надзирателей. Все передвижения по арестному дому контролирует компьютер. Десятки видеокамер позволяют дежурному следить за обстановкой, не покидая центрального пульта. Однако права арестованных также защищены - видеонаблюдение в камерах строго запрещено.



Первый арестный дом в Гродненской области построен не случайно. По законодательству, осужденные за незначительные преступления граждане должны отбывать наказание в непосредственной близости от дома. В Принеманье ранее сделать это в полной мере не представлялось возможным.