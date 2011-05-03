В Гродненской области Неман поставил под угрозу существование целой деревни

Более 10 лет Неман подмывает берег, на котором расположился посёлок Дубно Гродненской области. Населенный пункт буквально уходит под воду.

Год назад наша съёмочная группа уже работала в посёлке. Тогда местные власти обещали решить проблему жителей: укрепить берег бетонными плитами, чтобы вода не вымывала песок.

Эта проблема для посёлка Дубно не новая. Более чем за 10 лет немало воды утекло в Немане, а вместе с ней — не одно сельское строение. Берег реки ежегодно уступает место воде.

Вот и сегодня Евгения Таранец для себя отметила, что Неман к её дому подошел ещё на метр. Забор на участке женщина разобрала ещё по весне в прошлом году, теперь до большой воды — не больше 20 метров.

Высота злополучного обрыва — примерно 20 метров, а глубина реки в этом месте больше 5 метров. На памяти местных жителей не один несчастный случай. Люди просто срывались вниз. Особенно беспокоятся сельчане за детей. Да и каникулы уже не за горами.

Чтобы оценить масштабы проблемы в деревне Дубно, нужно представить, что ещё 50 лет назад здесь, где сегодня течёт Неман, была целая деревенская улица.

Решить проблему пытались еще пятнадцать лет назад. Тогда приняли решение искусственно выпрямить русло реки. На несколько месяцев у Немана даже появилась техника. Но стройку заморозили из-за отсутствия финансирования. Укрепление берега тоже осталось только на словах. Местные власти не придумали ничего лучшего, как попросту отселять людей из опасной зоны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Геннадий Снитко, заместитель председателя Мостовского райисполкома:

Решение таково: при угрозе дальнейшего разрушения берега, жилые дома в данной зоне будут отселяться, со строительством жилых домов на других свободных участках.

Жители Дубно к такой помощи относятся скептически. Ведь отселение — мера временная и проблему всё ровно не решает. Говорят, если Неман не укротить сейчас, то через несколько лет всему посёлку придётся сменить прописку.