В Гродненской области некоторые агрогородки получили свой статус пока только на бумаге

Новый статус населённым пунктам здесь присвоили не дожидаясь завершения работ по благоустройству. Подобные нарушения выявил в ходе проверки Комитет Госконтроля.

О том что посёлок Одельск ещё полгода назад получил статус агрогородка, местные жители даже и не слышали. Асфальт на центральных улицах, площадь у сельсовета и затянувшийся ремонт некоторых социальных учреждений, пожалуй всё, что отличает населённый пункт от соседних деревушек.

С сельчанами категорически не согласны местные власти. В прошлом году в реконструкцию посёлка вложены немалые средства. И согласно плану к концу 2007 года Оденльск получил статус агрогородка. При этом тот факт, что ни один социальный объект до сегодняшнего дня полностью не введён в эксплуатацию, никого не смутил.

Единственный объект, который готов к сдаче, по утверждению местной администрации это сельский магазин. Однако, судя по торговому залу, до завершения реставрационных работ ещё далеко. В одном помещении хранятся продукты и строительный мусор. И всё это в антисанитарных условиях. 01:13:47

Реконструкцию магазина ведут уже 4 месяца, однако нормальных условий для покупателей так и не создано. Еще хуже ситуация с производственными предприятиями. Новую зерносушильную установку так и не запустили. А на животноводческих комплексах о современных технологиях только мечтают.

Посёлок Одельск - не единичный пример в Гродненской области. Подобные нарушения проверкой госконтроля выявлены еще в 8 населённых пунктах, получивших статус агрогородков.

