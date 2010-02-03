В Гродненской области началась реконструкция последнего пункта пропуска с Евросоюзом

Сотрудникам гродненской таможни приходится осваивать новую профессию.

Они ежедневно сверяют с графиком все работы по реконструкции пункта пропуска «Привалка». Такое внимание к строительной площадке не случайно. Это последний переход на границе с Евросоюзом, который требует значительного расширения. Старая инфраструктура уже не справляется с возросшим грузопотоком.

Виктор Адамчук, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Пропускная способность транспортных средств составит 1000 единиц в сутки. Сегодня через пункт пропуска проходят 400-500 транспортных средств. Будут построены новые здания для проведения операций таможенного контроля, для проведения операций иными контролирующими органами, досмотровые боксы. Увеличится количество полос для транспортных средств.

О масштабах будущего объекта можно судить уже сегодня. Если теперь действующий пункт пропуска «Привалка» занимает всего два гектара, то после завершения всех работ его площадь увеличится в четыре раза.

Масштабная стройка рассчитана на два года. Все объекты будут возводиться с нуля и оснащаться по последнему слову техники. Чтобы не отстать от графика, строителям приходиться работать даже в сильные морозы. Правда, на качестве это никак не скажется.

Дмитрий Лисовский, мастер СУ-210 ОАО «Гроднопромстрой»:

На данном объекте занято порядка 20 человек. Техника – экскаватор и два бульдозера. Выполняются работы по вертикальной планировке. Также приступили к рытью котлована для служебно-производственного корпуса. И подготовительный период по фундаменту выполняется.

Во время реконструкции пункт пропуска работает в штатном режиме, основная строительная техника придёт сюда уже в марте. Тогда же начнётся и возведение временной объездной дороги, чтобы не мешать перевозчикам.

Вячеслав Войтехович, водитель-дальнобойщик:

Приходится сюда ездить, бывает. Ну и бывает так, что приходится стоять. Конечно, хорошо если бы был расширен и по-новому построен этот пункт пропуска. Нам бы было намного лучше.

Реконструкция пункта пропуска «Привалка» ведётся за средства из белорусского бюджета. Однако, уже существует договорённость с Европейским союзом о строительстве и оснащении здания стационарной рентгеновской системой проверки автотранспорта. Это ускорит оформление грузов с нескольких часов до 20 минут.