В Гродненской области на поля вышли специальные мини-комбайны, обрабатывающие буквально каждое зерно

А сама жатва под контролем ученых. В составе каждого экипажа — кандидаты наук.

На полях Гродненского института растениеводства уборочная в самом разгаре. Правда, проходит она не совсем обычно. Первое правило механизаторов — собрать как можно больше зерновых — здесь не действует. Главное — сжать качественно, до последнего зёрнышка. Вместо традиционных зерноуборочных машин на полях их мини-копии. А в составе экипажа обязательно кандидаты наук. Яков Кандыба в институте заведует целой лабораторией. Свою научную работу продолжает и на поле. Его комбайн не только убирает, но и анализирует качество зерна.

Яков Кандыба, заведующий лабораторией Гродненского зонального института растениеводства:

Вся система подачи зерна здесь осуществляется пневмотранспортом, то есть воздухом, поэтому зерно не травмируется. Очень удобен для элитного семеноводства, для уборки маленьких делянок, где не происходит сортосмешение.

Этот институт специализируется на выращивании новых сортов зерновых, идеально подходящих для наших климатических условий. Из одного зёрнышка через три-четыре года здесь получают семенной материал уже для массового использования в сельском хозяйстве.

Владимир Курилович, директор Гродненского зонального института растениеводства:

95% площадей зерновых в области заняты сортами, которые начинали свой путь у нас на опытных полях.

Уборочная страда для учёных дело довольно хлопотное. Поля института отличаются от полей обычных хозяйств. К примеру, на небольшом участке выращивается 98 сортов озимых твёрдых культур. И каждый из них необходимо по отдельности убрать, взвесить и рассортировать.

Эту работу учёные проводят прямо в поле, не отходя от комбайна. Здесь есть участки площадью в один квадратный метр, а количество зерна не превышает полтора килограмма. Это тот самый золотой фонд, который позволит значительно повысить урожайность в будущем.

Владимир Курилович, директор Гродненского зонального института растениеводства:

Только за счёт использования элитных семян обеспечивается прибавка в 4-5 центнеров с гектара. В масштабах области это примерно 120-150 тысяч тонн.

Элитные сорта зерновых Гродненщины отправят в хозяйства по всей республике. Учёные уверены, что в ближайшие два-три года, используя новый семенной материал, можно значительно увеличить урожайность. Как минимум — на 1 миллион тонн.