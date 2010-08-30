В Гродненской области на погранзаставе «Беляны» сдан новый дом для офицеров

Двухэтажное здание на территории заставы построили всего за 5 месяцев.

Проложили новый водопровод, канализацию и подвели газ. Теперь квартиры ничем не отличаются от городского жилья. Новосёлам даже не нужно беспокоиться о приобретении мебели. Всю обстановку и бытовую технику приобрели за счёт государственных средств.

Олег Гавина, заместитель начальника заставы «Беляны» Гродненской пограничной группы:

В течение месяца мне дали новое жильё. То есть, со всеми условиями — новая мебель, кухня достаточно хорошая. Очень рад, доволен, что попал служить сюда. Сам женат, и никаких проблем сейчас не будет — можно спокойно приходить на службу, не надо заниматься жилищными вопросами.

Финансировалось строительство жилого дома для пограничников исключительно за счёт республиканского бюджета. А за 7 ближайших лет комфортабельным служебным жильём будут обеспечены все заставы на белорусско-польском и белорусско-украинском участках государственной границы. Это позволит ускорить процесс перевода всей пограничной службы Беларуси на контрактную основу.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Этот объект сдаётся в рамках государственной программы модернизации белорусско-польского участка. И если ещё полгода назад стоял здесь неприглядный домик, в котором жили семьи, то сейчас для них созданы совершенно другие, современные условия. И все заставы здесь, конечно, переоборудованы.