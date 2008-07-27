В Гродненской области инспекторы ГАИ с воздуха контролируют ситуацию, чтобы предупредить аварийность

Небольшие Ми-2 идеально подходят для воздушного патрулирования. Воспитательный эффект от них, что называется, на лицо. А теперь "вертушки" еще и оснащены современными приборами фото и видеофиксации. Нарушителю – не уйти!

Схема действий проста: увидеть, зафиксировать, передать информацию о нарушениях наземным постам. На борту вертолета вместе с сотрудниками ГАИ - представители экологического надзора. От их опытных глаз ни один нарушитель не ускользнет.

Впрочем, карательные меры – это не единственное, для чего нужен патруль в небе. Само его присутствие действует отрезвляюще на жаждущих скорости, сверхдозволенного и на желающих побаловаться костерком в зеленой зоне.

Пересечение сплошной, заезд на зеленую зону, аварийно-опасные маневры. По статистике, именно в выходные увеличивается количество автопроисшествий, повышается уровень травматизма, в том числе со смертельным исходом. Именно по этой причине в текущем году на дорогах республики произошло более 20% от общего количества ДТП с тяжелыми последствиями. Результат от воздушного патрулирования только положительный, а поэтому практика будет использоваться и в дальнейшем. Пока по выходным, а затем и каждый день.

За время предыдущих авиаинспекций серьезных дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано.