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В Гродненской области инспекторы ГАИ с воздуха контролируют ситуацию, чтобы предупредить аварийность

27 июля 2008 14:26
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За время предыдущих авиаинспекций серьезных дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано.
Небольшие Ми-2  идеально подходят для воздушного патрулирования. Воспитательный эффект от них, что называется, на лицо. А теперь "вертушки" еще и оснащены современными приборами фото и видеофиксации. Нарушителю – не уйти!
 
Схема действий проста: увидеть, зафиксировать, передать информацию о нарушениях наземным постам. На борту вертолета вместе с сотрудниками ГАИ - представители экологического надзора. От их опытных глаз ни один нарушитель не ускользнет.
 
Впрочем, карательные меры – это не единственное, для чего нужен патруль в небе. Само его присутствие действует отрезвляюще на жаждущих скорости, сверхдозволенного и на желающих побаловаться костерком в зеленой зоне.
 
Пересечение сплошной, заезд на зеленую зону, аварийно-опасные маневры. По статистике, именно в выходные увеличивается количество автопроисшествий, повышается уровень травматизма, в том числе со смертельным исходом. Именно по этой причине в текущем году на дорогах республики произошло более 20% от общего количества ДТП с тяжелыми последствиями.  Результат от воздушного патрулирования только положительный, а поэтому практика будет использоваться и в дальнейшем. Пока по выходным, а затем и каждый день.
 
 
# общество

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