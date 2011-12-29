В Гродненской области детский дом, из которого забрали всех детей, переквалифицировался в дом-интернат для престарелых

Новости Беларуси, Гродненская область. Детей-сирот в Беларуси с каждым годом становится все меньше. На смену интернатам приходят дома семейного типа. А старый детский дом, бывшие воспитанники которого уже обрели семьи, переквалифицировали. После капитального ремонта здесь отрыли социальное учреждение для престарелых.

Пенсионер Иван Гайдаш в новом доме-интернате — душа компании. На музыкальные посиделки собирает друзей по нескольку раз на день. Говорит — душа поёт.

Старики шутят: условия здесь от санаторных ничем не отличаются. В столовой кормят по пять раз в день, да и меню ежедневно обновляется.

Станислава Кадач, диетсестра Куриловичского дома-интерната для престарелых и инвалидов:

Меню у нас в доме-интернате пятиразовое, достаточно насыщенное. Постояльцы довольны наши, не жалуются.

Заботой и вниманием одинокие старики окружены постоянно. Медицинские работники не отходят от своих подопечных ни днём, ни ночью. Кому-то нужно помочь с болезнью справиться, а кого-то просто выслушать.

Татьяна Анимова, медицинская сестра Куриловичского дома-интерната для престарелых и инвалидов:

Если есть жалобы у больных, мы приходим, спрашиваем на что жалуются. Измеряем, если есть, температуру, измеряем давление. У нас есть гипертоники, мы их контролируем утром и вечером, даём таблетки.

На строительство дома-интерната из местного бюджета выделили почти 8 миллиардов рублей. Правда, начинать работы с нуля не пришлось, за основу взяли пустующее помещение.

Ещё в 2007 году в этом здании находился детский дом-интернат. Однако, со временем, из-за невостребованности его закрыли. Всех детей распределили в приёмные семьи. А чтобы комплекс не пустовал, было принято решение создать здесь приют для пожилых людей.

Виктор Метлюк, директор Куриловичского дома-интерната для престарелых и инвалидов:

Полностью произведена реконструкция. Подведена теплотрасса, вода, канализация. Для людей сделаны прекрасные условия для проживания.

Все 66 человек, проживающих сегодня в интернате, — жители Мостовского района.Они переехали в новое здание из сельских социальных учреждений, уже отслуживших свой век. Таким образом проблема одиноких пожилых людей в районе полностью решена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.