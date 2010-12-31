В Гродненской области дед Мороз и Снегурочка переквалифицировались в почтальонов

Встретить Деда Мороза прямо на пороге своего дома пенсионерка Эмма Шарупич не ожидала Да и то, что подарок будет не совсем обычным тоже представить себе не могла.

Дед Мороз:

Здравствуйте, Эмма Викторовна! Мы с внучкой хотим вас поздравить с наступающим Новым годом и рождественскими праздниками. Хотим пожелать вам всего самого наилучшего, пусть у вас всё складывается и главное — здоровья.

В Мостах в эти дни сказочные персонажи зайдут почти в каждый дом. Таким необычным способом жителей города решили поздравить местные почтальоны.

Эмма Шарупич, жительница г. Мосты, Гродненской области:

Обычно нам открытки кидают в почтовый ящик. А сегодня сам Дед Мороз, большое ему спасибо что поздравили.

Снегурочка:

Мы звоним, люди открывают двери и, видя нас в костюмах, конечно, радуются, довольны. У всех предпраздничное настроение, у всех свои хлопоты, но нам очень рады.

Новогодняя акция мостовских почтальонов продлится ещё как минимум неделю. За это время сказочные герои постараются пройти как можно больше квартир местных жителей. Поэтому, у каждого мостовчанина есть шанс получить открытку лично из рук Деда Мороза.

Игорь Повайбо, начальник Мостовского районного узла почтовой связи:

Конечно, людям приятнее получить открытку из рук Деда Мороза, чем просто достать из почтового ящика.

В списке Деда Мороза и Снегурочки не один десяток адресов. Если хозяев не оказывается дома, они заглядывают в другой раз. Главная задача — лично поздравить местных жителей и поднять им настроение.

Весть о новогодних почтальонах разлетелась далеко за пределы города, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Потому прихода сказочных персонажей ждут все без исключения. А на местной почте уже подумывают сделать такие акции традиционными.