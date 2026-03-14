В Гродненской области аграрии приступили к севу ранних яровых культур

Что бы прирастать в результатах на финише аграрной кампании, важно взять своевременный и быстрый темп на самом старте. Именно так, исходя из погодных условий, уже поступили некоторые районы на юге и западе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродненской области первыми на посевную вышли аграрии хозяйства «Бородичи» Зельвенского района. Но прежде чем отправить зерно в землю здесь провели тщательные предварительные работы: сохранили влагу и насытили почву удобрениями.

Анджей Голась, главный агроном сельхозпредприятия «Бородичи»:

Если взять даже в руку почву, как учили нас, сделать комочек и бросить с высоты пояса, мы видим, что она вся разваливается на нормальную структуру почвы.

Влага в почве оптимальная для сева. Самое время выпускать в поле технику.

Сельхозпредприятие «Бородичи» Зельвенского района первым в Гродненской области приступило к севу ранних яровых культур – на полях с легкими почвами. Они уже достаточно просохли после схода снега. Первый полевой выход для Ильи Огородника долгожданный, это в генах – он из династии хлеборобов. У парня уже третья весенняя посевная и не последняя точно: заочно учится на инженера-механика. Есть тяга к сельхозтехнике – свой трактор к весне подготовил сам.