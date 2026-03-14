В Гродненской области аграрии приступили к севу ранних яровых культур
Что бы прирастать в результатах на финише аграрной кампании, важно взять своевременный и быстрый темп на самом старте. Именно так, исходя из погодных условий, уже поступили некоторые районы на юге и западе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродненской области первыми на посевную вышли аграрии хозяйства «Бородичи» Зельвенского района. Но прежде чем отправить зерно в землю здесь провели тщательные предварительные работы: сохранили влагу и насытили почву удобрениями.
Новости с полей – в репортаже Галины Буро.
Мартовский плюс в поле зовет. 18-градусное тепло ходу полевых работ поспособствовало.
Анджей Голась, главный агроном сельхозпредприятия «Бородичи»:
Если взять даже в руку почву, как учили нас, сделать комочек и бросить с высоты пояса, мы видим, что она вся разваливается на нормальную структуру почвы.
Влага в почве оптимальная для сева. Самое время выпускать в поле технику.
Сельхозпредприятие «Бородичи» Зельвенского района первым в Гродненской области приступило к севу ранних яровых культур – на полях с легкими почвами. Они уже достаточно просохли после схода снега. Первый полевой выход для Ильи Огородника долгожданный, это в генах – он из династии хлеборобов. У парня уже третья весенняя посевная и не последняя точно: заочно учится на инженера-механика. Есть тяга к сельхозтехнике – свой трактор к весне подготовил сам.
В Брестской области приступили к выборочному севу ранних яровых культур. Читайте здесь.
Илья Огородник, механизатор сельхозпредприятия «Бородичи»:
Все нюансы надо предусмотреть, за всем надо следить, чтобы в этом году все-таки больше убрать урожая, больше посеять. Как говорится, что посеешь, то пожнешь.
За сеялкой ровные ряды однолетних трав – смеси овса с горохом. Семена свои – очищенные, обработанные от болезней. Ранняя закладка урожая с прицелом на уборку в середине июня: когда огрубеет люцерна, поспеет овсяно-гороховый сочный корм для животных.
Анджей Голась:
Это поле 23 гектара. Мы приступили сегодня к севу с утра. Я думаю, к вечеру оно у нас будет засеяно.
Кроме того, в хозяйстве уже посеяли овес. Общий план по ранним яровым – 460 гектаров. В этом сезоне его скорректировали под нужды животноводства.
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