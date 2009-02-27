В Гродненской и Брестской области бешенство становиться серьёзной проблемой

Карантин объявлен в нескольких СПК. Причина – небывалый рост количества больных лис в регионах. В зону риска попали районы находящиеся рядом с Беловежской Пущей. Однако убытки несут не только сельхоз предприятия, но и частные подворья. Инфицированные звери заражают лошадей и собак. На сегодняшний день решить проблему бешенства пока не удаётся. К примеру, только в Зельвенском районе популяция лис в 10 раз превышает все допустимые нормы. За их отстрел не берутся, - это не выгодно. Не могут исправить ситуацию и коммунальщики. У них нет специального разрешения на уничтожение диких животных. По-этому сельчанам остается уповать только на собственные силы. Понадёжней прятать своих домашних питомцев.