В Греции проходит первая в этом году 24-часовая всеобщая забастовка против действий правительства

Полностью остановлено железнодорожное и паромное сообщение. До вечера будут бастовать авиадиспетчеры, аэропорты в Греции не будут принимать и отправлять рейсы.

Закрыта значительная часть магазинов и других предприятий сферы услуг.

Крупнейшие профсоюзы страны обеспокоены сокращением зарплат и пенсий, повышением налогов и резким ростом безработицы. Такие негативные тенденции происходят в результате экономических мер, которые проводит правительство в обмен на кредитную программу ЕС и МВФ на 110 миллиардов евро, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Забастовки транспортников в Греции: не работают трамваи, троллейбусы и метро