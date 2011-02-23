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В Греции проходит первая в этом году 24-часовая всеобщая забастовка против действий правительства

23 февраля 2011 12:36
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Полностью остановлено железнодорожное и паромное сообщение. До вечера будут бастовать авиадиспетчеры, аэропорты в Греции не будут принимать и отправлять рейсы.

Закрыта значительная часть магазинов и других предприятий сферы услуг.

Крупнейшие профсоюзы страны обеспокоены сокращением зарплат и пенсий, повышением налогов и резким ростом безработицы. Такие негативные тенденции происходят в результате экономических мер, которые проводит правительство в обмен на кредитную программу ЕС и МВФ на 110 миллиардов евро, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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