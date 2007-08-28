В Греции продолжают бушевать лесные пожары

С сегодняшнего дня на борьбу с огнём привлечены военные. В полыхающем кольце находятся десятки сел и деревень, откуда сейчас эвакуируют жителей.

Людей, попавших в ловушку, спасают при помощи военных вертолетов. На сегодняшний день лесные пожары унесли жизни уже 63 человек. Только по официальным данным, за 4 дня уничтожены тысячи гектаров реликтовых оливковых рощ и сосновых лесов, полностью сгорел холм Кронион - священная роща Зевса в Древней Олимпии.

Министр экономики страны заявил, что пострадавшим от стихии выделят в общей сложности 200 миллионов евро. Тем временем, в Афинах горожане вышли на улицы с протестами против бездействия властей. Сейчас в зоне бедствия остаются более 30 деревень и поселков. Пожарные службы и почти тысяча военнослужащих пока не в силах остановить огонь.

