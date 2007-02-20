В Греции отметили первый день Великого поста

В Афинах были устроены праздничные гуляния с народными песнями и танцами. А в приморском городе Галаксиди прошла ежегодная "мучная битва". В качестве оружия жители использовали муку, которой осыпали друг друга. Зрители и туристы, а таковых в этом году около 3.000, невольно становились участниками баталий. В боевых действиях было использовано около полутора тонн муки. Пока никто не может ответить на вопрос: кто и когда положил начало этой традиции. Вместе с тем, первое упоминание о "мучной" войне относится к 1801 году.