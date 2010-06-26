В грандиозном танце на стыке границ Беларуси, Украины и России закружились несколько сотен человек

Таким необычным способом стартовал международный фестиваль «Дружба-2010».

Так уж получилось, что к идее создания монумента «Дружбы» украинцы, белорусы и русские пришли по лесной партизанской тропе. В далёком 1968 году три группы туристов из славянских держав случайно встретились на этом месте.

Главная тема нынешней фестивальной программы, безусловно, — 65-я годовщина победы в Великой отечественной. Общая беда тогда, казалось, на века сплотила братские народы. Тем непонятнее старшему поколению, почему в юбилейный год общей победы, доставшейся такой ценой, с экранов все чаще слышится о новых войнах. Пусть и бескровных: молочных и газовых.

Илья Полонский, ветеран Великой Отечественной войны (Украина):

Во время Великой Отечественной войны была дружба, товарищество и победа над таким коварным врагом.

Тем временем, сами руководители государственных делегаций в день «Дружбы», казалось, забыли все разногласия. Если тема российского газа и присутствовала где-то на фестивале, то только в праздничных шарах, улетающих в небо.

Александр Якобсон, губернатор Гомельской области:

Суть не только в том, что раз в год три славянских народа собираются у монумента Дружбы, общаются, заводят знакомства, делятся знаниями и опытом, стирая всякие границы. Значение этого мероприятия куда масштабнее. Наши народы тысячелетиями связаны узами братства еще с тех пор, когда звались древлянами, кривичами, радимичами.

Николай Денин, губернатор Брянской области (Россия):

Веками укреплялось единство наших славянских народов, в нашей дружбе общими становились и радости, и печали.

На границе трех государств дружба и товарищество были везде — в разговорах, в песнях. А главным символом сотворчества трёх славянских культур стал грандиозный хоровод Единства — на нейтральной полосе безграничной дружбы.