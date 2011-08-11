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В гостинице в Чижовке, строящейся к чемпионату мира по хоккею-2014, часть номеров будет для людей с ограниченными возможностями

11 августа 2011 18:18
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Всего в девятиэтажном здании разместятся 112 номеров.

На первом этаже гостиницы расположатся интернет-кафе, бар и небольшой магазин сувениров. Оценить комфорт отеля смогут не только постояльцы, но и жители микрорайона. Бассейн, аквапарк, баня, тренажерный зал и салон красоты будут открыты для всех желающих, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марат Гродников, главный архитектор проектов РУП «Белпромпроект»:
На сегодняшний день по гостинице ведется подготовительный период, делается вертикальная планировка, выдана под строительство монолитная плита. И в срочном порядке делается каркас. Так что стройка будет вестись незамедлительно.

# общество

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