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В гостинице «Беларусь» началась масштабная реконструкция

20 января 2011 12:17
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Здесь появится панорамный лифт, два дополнительных этажа и смотровая площадка. Полностью заменят инженерные сети и коммуникации. Комфортабельность номеров повысится.

Завершатся работы через три года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И в 2014 результат смогут оценить участники чемпионата мира по хоккею и гости столицы.

Владимир Сташкевич, генеральный директор гостиницы:
Наша гостиница является одной из главных визитных карточек Республики Беларусь. Поэтому мы приложим максимум усилий, чтобы подтвердить положительный имидж Беларуси в глазах участников и гостей чемпионата мира по хоккею в 2014 году.

# общество # Фотофакт # Гостиницы Минска

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