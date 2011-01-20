В гостинице «Беларусь» началась масштабная реконструкция

Здесь появится панорамный лифт, два дополнительных этажа и смотровая площадка. Полностью заменят инженерные сети и коммуникации. Комфортабельность номеров повысится.

Завершатся работы через три года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И в 2014 результат смогут оценить участники чемпионата мира по хоккею и гости столицы.

Владимир Сташкевич, генеральный директор гостиницы:

Наша гостиница является одной из главных визитных карточек Республики Беларусь. Поэтому мы приложим максимум усилий, чтобы подтвердить положительный имидж Беларуси в глазах участников и гостей чемпионата мира по хоккею в 2014 году.