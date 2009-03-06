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В Госпогранкомитете Беларуси в канун восьмого марта мужчины в погонах чествовали своих прекрасных коллег

06 марта 2009 15:12
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В настоящее время в погранвойсках работают и служат более тысячи трёхсот женщин. И за последние три года их стало больше на треть. Руководство считает, что дамы более скрупулёзны и внимательны. Их отличает высокий уровень профессионализма и самореализации. Они более сконцентрированы на работе. Около 60 женщин продолжают семейные пограничные династии и каждая пятая из них служит плечом к плечу со своим мужем.
# общество

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