В Госпогранкомитете Беларуси в канун восьмого марта мужчины в погонах чествовали своих прекрасных коллег

В настоящее время в погранвойсках работают и служат более тысячи трёхсот женщин. И за последние три года их стало больше на треть. Руководство считает, что дамы более скрупулёзны и внимательны. Их отличает высокий уровень профессионализма и самореализации. Они более сконцентрированы на работе. Около 60 женщин продолжают семейные пограничные династии и каждая пятая из них служит плечом к плечу со своим мужем.