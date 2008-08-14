В Госавтоинспекции подводят итоги декадной акции по выявлению автотранспорта с тонированными стёклами

Светопропускаемость их должна составлять не менее 60 – 70%. Только за десять дней августа было оштрафовано более двух тысяч водителей, не соблюдающих предписания ГАИ. Напомним, в апреле 2006 года вступил в силу указ Президента "О мерах по повышению безопасности дорожного движения", дополняющий Правила дорожного движения. Согласно указу по Беларуси законно имеют право колесить машины с заводской тонировкой, зарегистрированные до 1 апреля 2006 года.