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В Госавтоинспекции подводят итоги декадной акции по выявлению автотранспорта с тонированными стёклами

14 августа 2008 14:05
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Светопропускаемость их должна составлять не менее 60 – 70%. Только за десять дней августа было оштрафовано более двух тысяч водителей, не соблюдающих предписания ГАИ. Напомним, в апреле 2006 года вступил в силу указ Президента "О мерах по повышению безопасности дорожного движения", дополняющий Правила дорожного движения. Согласно указу по Беларуси законно имеют право колесить машины с заводской тонировкой, зарегистрированные до 1 апреля 2006 года.
# общество

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