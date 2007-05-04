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В городской ратуше рассуждали о социальной ответственности СМИ

04 мая 2007 10:45
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Здесь представители столичной власти встретились с участниками Второго белорусского информационного форума. В нем участвуют 80 зарубежных делегаций медиасообщества и общественности. Накануне иностранные журналисты уже пообщались с белорусскими коллегами в национальной библиотеке. Среди почетных гостей форума - представительная делегация СМИ Московской области. Весьма символично - ведь сейчас с Подмосковьем реализуется ряд совместных проектов.
# общество

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