В городской ратуше рассуждали о социальной ответственности СМИ

Здесь представители столичной власти встретились с участниками Второго белорусского информационного форума. В нем участвуют 80 зарубежных делегаций медиасообщества и общественности. Накануне иностранные журналисты уже пообщались с белорусскими коллегами в национальной библиотеке. Среди почетных гостей форума - представительная делегация СМИ Московской области. Весьма символично - ведь сейчас с Подмосковьем реализуется ряд совместных проектов.