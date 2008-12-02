В Городке Витебской области улицы города превратились в бездорожье

Из-за погодных условий городские власти приостановили ремонтные работы до весны.

Дворовые территории новостроек оказались неблагоустроенны, пешеходные зоны незаасфальтированы. Однако местные жители не унывают. Изобрели оригинальный способ спасения от грязи. Перед выходом из дома оборачивают обувь целлофаном и массово скупают резиновые сапоги. Это единственный способ дойти чистым по такой грязи. Однако самих горожан такой "полный фэшн" не радует. Даже эта крайняя мера не помогает, когда заполненные водой выбоины чередуются с буграми. Грязь засасывает как трясина. И это прямо возле жилых домов.

Не повезло и жителям улицы Комсомольская. На запланированную реконструкцию было выделено 200 миллионов. Как оказалось, не достаточно. Власти уже превысили этот лимит. Из-за нехватки средств пришлось приостановить работы до лучших времен.

На городском рынке – множество снега и мусора. К администрации предприниматели не обращаются. Не видят смысла. В ответ на жалобы администрация города обещает: поможем, чем сможем. И просит жителей запастись терпением. А те в свою очередь запасаются пакетами и резиновыми сапогами – кто знает, сколько еще ходить по бездорожью.

