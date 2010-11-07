В городе Эдинбредж сожгли чучело Уэйна Руни

В первые дни ноября в этом городе отдают дань народной традиции, празднованию Ночи костров. Руни выбрали в качестве прототипа «антигероя», так как в последнее время его имя было связано с разного рода скандалами.

Взять хотя бы историю с денежным вымогательством при заключении контракта с «Манчестер Юнайтед». Поэтому знаменитость изобразили держащим клубную сумку, из которой выглядывают нарисованные пачки банкнот. Чтобы подлить масла в огонь, художник добился сходства Руни с анимационным персонажем Шреком. Высота чучела - 15 метров.

Ранее пострадал имидж президента Франции Жака Ширака, британского премьер-министра Тони Блэра и лидера Ирака Саддама Хусейна, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».