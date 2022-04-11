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В городах-спутниках Минска возведут 24 тысячи квадратных метров жилья. Для кого?

11 апреля 2022 14:26
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Новости Беларуси. В городах-спутниках Минска для столичных очередников возведут 24 тысячи квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В городах-спутниках Минска возведут 24 тысячи квадратных метров жилья. Для кого?-1

Наиболее активно в этом направлении развиваются Смолевичи, Руденск и Фаниполь. Только в Смолевичах к 2023 году планируется завершить застройку северо-восточного района площадью 120 гектаров с численностью населения почти 11 тысяч человек, половина из которых – минчане. Помимо жилья здесь будет вся необходимая инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники, торговые и спортивные центры.

Масштабная застройка городов-спутников позволит многим минчанам получить собственное жилье недалеко от столицы. А благодаря созданию производств в этих городах появятся и дополнительные рабочие места.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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