В городах Беларсуи уже завершается праздничное украшение улиц

На заседании организационного комитета Совета министров обсудили подготовку город к празднованию Дня Победы.

Накануне памятной даты все внимание уделят ветеранам Великой Отечественной войны. Их в Беларуси - 70 тысяч. Главные праздничные мероприятия стартуют 8 мая. Именно в этот день во Дворце республики состоится торжественное собрание и концерт. Приглашенных на это мероприятие около двух с половиной тысяч человек.

В здании будет работать аптека, дежурить врачи бригады скорой помощи. 9 мая на главном проспекте столицы пройдет шествие ветеранов. А вечером состоится праздничный салют.

Тем временем молодежь готовится ко Дню Победы. В рамках акции "Наша забота - ветеранам" столичные пионеры навещают бывших фронтовиков на дому, устраивают для них всевозможные торжества.

Приемы в пионерскую организацию - также с участием ветеранов.

:Семиклассница Люда Гайдукевич навещает ветеранов не в первый раз. Встречи поколений и посильная помощь - для пионеров дело обыденное. Рада гостям и сама хозяйка. Вера Панина - бывший несовершеннолетний узник фашизма. Она охотно рассказывает подросткам о событиях 65-летней давности. В 42-м вместе со всей семьей попала в фашистский лагерь в эстонский город Палдиски. Вера Федоровна на всю жизнь запомнила все те ужасы и лишения, которые семья испытывала на протяжение двух лет. Здоровье сестры и брата после фашистских застенков пошатнулось, но, главное - вся семья выжила. Для самой Веры Федоровны важно сохранить сведения о военной истории такими, какими они были на самом деле. А для детей - живое и увлекательное дополнение к изложенному в учебниках.

Прийти к ветерану в гости или устроить совместное торжество - это уже на собственное усмотрение. "В рамках этой акции у нас, помимо посещения ветеранов, предполагалась пионерская разведка. Пионеры выходили на настоящую разведку по поиску ветеранов. Они брали списки в ЖЭСах, проверяли адреса, как они себя чувствуют, в каких условиях живут. И если ветераны нуждались в помощи, сообщали в социальные органы", - рассказала председатель районного Совета ОО "БРПО" Заводского района Минска Снежана Иванович.