В Горках ветеран Великой Отечественной войны получил орден за подвиг, совершенный 69 лет назад

Он ушел на фронт совсем молодым, в 17 лет. Был ранен. Участвовал в боях под Сталинградом, брал Берлин. За годы войны не раз был представлен к наградам, стал Кавалером двух орденов Славы.

Николай Петрович Кравцов этот день, 10 июня 42-го, до сих пор вспоминает с тревогой. Под Харьковом немцы заняли серьезную оборону, которую нужно было пробить любой ценой.

Николай Кравцов, ветеран Великой Отечественной войны:

Едут немцы на машине. Я поднимаю бронебойный снаряд и бросаю.

Тогда Николай Петрович один обезвредил 14 фашистов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». О геройском прошлом ветерана знали все родственники. Какое было их удивление, когда внук Николая Петровича Кирилл узнал через интернет, что именно за этот подвиг его деда наградили орденом Красной звезды посмертно.

Кирилл Кондратенко, внук:

Нашел орден Красной звезды, который, как оказалось, деду не был вручен. Решили написать в Минобороны, чтобы все-таки награда нашла своего героя. У деда это не единственная награда – он прошел всю войну.

Я очень рад, что дед получит при жизни такую заслуженную награду.

В 42-ом в тех местах шли ожесточенные бои. В военной суматохе стрелка 32-го мотострелкового полка Кравцова в списки погибших внесли по ошибке. Однако он оказался в числе тех немногих, кому тогда все же удалось выжить.

Константин Кондратенко:

Это непередаваемые чувства. В 88 лет такая награда, которая ждала столько времени. Мороз пробежал по телу.

На то, чтобы собрать все необходимые документы, ушло почти полгода, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако сегодня, спустя 69 лет, награда все же нашла своего героя.

Альберт Чекин, старший помощник военного и военно-воздушного атташе РФ в РБ:

Очень слажено ведется работа и с российской стороны, и с белорусской. Участвуют и военнослужащие, и обычные граждане в поиске и захоронении погибших в годы войны.

К сожалению, в большинстве случаев награды ждут погибших, но это время. Но мы стараемся, чтобы как больше еще живых героев подержали свои награды в руках.

Однако свои архивные работы внук Кирилл на этом решил не останавливать. У ветерана сохранились военные документы, по которым ясно, что в его боевой истории не хватает еще одной награды.