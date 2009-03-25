В Гомельском районе дети вынуждены ходить в школу по автотрассе республиканского значения

- 251 миллион рублей - цена вопроса. Таких средств в бюджете нет, - заявляет Пётр Журавлёв, заместитель председателя Гомельского райисполкома.

Полтора километра пешком ежедневно. Это не спортивная тренировка. Именно так добираются до школы ученики деревни Головинцы. А для этого, чтобы решить вопрос с доставкой детей, нужно на одну остановку продлить маршрут городского автобуса. Но местные чиновники решать вопрос, похоже, не намерены.

Через тернии к звёздам. Путь к знанию был сложным во все времена. Эту истину учащиеся Головинской школы постигают каждое утро. Дорога в школу - это полтора километра пустынной дорожки. Справа автотрасса, слева – заросли кустарника.

Особенно тяжело местной ребятне приходиться в весеннюю распутицу - во время таяния снега единственную протоптанную дорожку заливает . Чтобы не промочить ноги , приходиться выходить на оживленную автомобильную трассу. И это не единственная сезонная особенность

Раньше учеников на занятия доставлял транспорт нескольких ближайших предприятий. Но сейчас такой возможности нет. Некоторые родители привозят детей на личном авто, другие - сменили школу.

Решение проблемы лежит на поверхности — нужно на одну остановку продлить маршрут городского автобуса. Но это, как оказалось, не просто. Житель деревни Головинцы Александр Даниленко уже несколько лет пытается решить детский вопрос. Переписку Александра Семёновича с местными чиновниками уже можно издавать в томах. И по ней изучать синонимы слову - нет. Сегодня - в приемный день - услышать ответ на свои просьбы пенсионер решил лично. Но глава районной администрации ничего нового сказать не смог.

По причине не хватки средств продлить маршрут автобуса власти отказались и год назад. Только тогда сумма была больше. Сейчас несколько миллионов на проектно-сметную документацию дали спонсоры. Но подход остался тем же. Причем, не только у работников райисполкома.

Похоже, чиновники не собираются решать эту проблему сегодня. А в завтрашний день не заглядывают и подавно — в местных органах власти никто и не задумываться - захотят ли эти дети остаться в родном селе.

