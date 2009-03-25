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В Гомельском районе дети вынуждены ходить в школу по автотрассе республиканского значения

25 марта 2009 18:56
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- 251 миллион рублей - цена вопроса. Таких средств в бюджете нет, - заявляет Пётр Журавлёв, заместитель председателя Гомельского райисполкома.

Полтора километра пешком ежедневно. Это не спортивная тренировка. Именно так добираются до школы ученики деревни Головинцы. А для этого, чтобы решить вопрос с доставкой детей, нужно на одну остановку продлить маршрут городского автобуса. Но местные чиновники  решать вопрос, похоже,  не намерены.

Через тернии к звёздам. Путь к знанию был сложным во все времена. Эту истину учащиеся Головинской школы постигают каждое утро. Дорога в школу  - это полтора километра пустынной дорожки. Справа автотрасса, слева – заросли кустарника.

Особенно тяжело местной ребятне  приходиться в весеннюю распутицу - во время таяния снега единственную  протоптанную дорожку заливает . Чтобы не промочить ноги ,  приходиться  выходить на оживленную автомобильную трассу. И это не единственная сезонная особенность     

Раньше учеников на занятия  доставлял  транспорт нескольких ближайших предприятий. Но сейчас такой  возможности нет. Некоторые родители привозят детей на личном авто, другие - сменили школу.

Решение проблемы лежит на поверхности — нужно на одну остановку продлить маршрут городского автобуса. Но это, как оказалось, не просто. Житель деревни Головинцы Александр Даниленко  уже  несколько  лет пытается   решить детский  вопрос. Переписку Александра Семёновича с местными чиновниками уже можно издавать в томах. И по ней изучать  синонимы слову - нет. Сегодня - в приемный день - услышать  ответ на свои просьбы пенсионер решил лично. Но глава  районной администрации ничего нового сказать не смог. 

По причине не хватки средств продлить маршрут автобуса  власти отказались и год назад. Только тогда сумма была  больше.  Сейчас несколько миллионов на проектно-сметную документацию  дали спонсоры. Но  подход остался тем же. Причем, не только у работников райисполкома.

Похоже, чиновники не собираются решать эту проблему сегодня. А в завтрашний день не заглядывают и подавно — в местных органах власти никто и не задумываться - захотят ли эти дети остаться в родном селе.

# общество

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