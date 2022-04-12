В Гомельском госпитале инвалидов ВОВ открыли высокотехнологичную рентген-операционную

Новости Беларуси. Новый этап в развитии региональной медицины. В Гомельском клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны открыли высокотехнологичную рентген-операционную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый этап в развитии региональной медицины. В Гомельском клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны открыли высокотехнологичную рентген-операционную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С помощью установленного оборудования у медиков появилось больше возможностей для оперативного выявления нарушений в работе системы кровообращения. А значит, и больше шансов оказать необходимую помощь вовремя. Дорогостоящее оборудование приобретено Министерством здравоохранения.
Отметим, что всего на реализацию проекта направлено почти четыре миллиона рублей.
Пиневич: «Пока не возникает вопросов о том, что какие-либо внешние поставщики отказались от поставок» – подробности далее.