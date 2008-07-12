В Гомельской женской колонии прошла премьера спектакля "Одна против всех и все против одной"

В основу постановки легла пьеса болгарского драматурга, однако ее сюжет особенно близок каждой из актрис.

Роль афиши на стенде проходной Гомельской женской исправительной колонии формальна. О новом спектакле здесь знают все, его с нетерпением ждали несколько месяцев. На премьере зал был заполнен до отказа.

Нынешняя постановка уже третья. А самая первая премьера состоялась три года назад. За это время сформировался творческий костяк труппы, в силу специфики заведения – исключительно женский. Это накладывает отпечаток и на репертуар.

Полуторачасовая постановка раскрывает судьбы 8-ти женщин – работниц сберегательной кассы. По сценарию, 8-го марта в кассе обнаруживается недостача. На сцене разворачивается настоящий детектив. А в ходе поиска виновного открываются истинные лица подруг: подлость, жестокость, зависть.

Тюремный театр – любительский. Здесь нет профессионалов, но есть люди с богатейшим жизненным опытом. И во время спектакля трудно представить, что некоторым из участниц назначено наказание в 17 лет лишения свободы. Театр стал для женщин второй жизнью.

Новую постановку совсем скоро покажут на сцене Гомельского областного театра. А затем труппа отправится в гастрольный тур по исправительным учреждениям страны.

