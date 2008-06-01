В Гомельской области загорелась база инженерных боеприпасов

Такова легенда учения, которое прошло в Вооруженных Силах. Пожар учебный, но действовали огнеборцы реально. Пожарная команда в считанные минуты прибыла к условно горящему штабелю с боеприпасами.



Возгорание боеприпасов крайне опасно. Взрыв может произойти в любой момент. Для тушения таких пожаров применяют особую тактику и специальную технику.



Пожарный танк – "монстр" пожаротушения. За одну секунду он выбрасывает около 40 литров воды. Кроме того, броня помогает защитить экипаж от осколков горящих боеприпасов.



Сидя на такой пороховой бочке, нужно быть всегда начеку. Поэтому подобные маневры военные пожарные проводят регулярно. Это важный элемент боевой подготовки, возможность оценить свои силы, сделать выводы.



Более масштабно взаимодействие министерств обороны и чрезвычайных ситуаций планируется отработать в рамках комплексных маневров "«Осень-2008". Военные и спасатели будут учиться вместе ликвидировать последствия стихийных бедствий.