В Гомельской области все чаще стали появляться любители езды в нетрезвом состоянии

Сотрудниками ГАИ всего с интервалом в пару недель за управление трактором "навеселе" задержаны два работника КСУП "Новоселки".

Правда, лишиться прав задержанные не боялись – у них их попросту не было. А так как для каждого из них проступок не первый – завели уголовные дела. Суд приговорил мужчин к штрафам в 100 и 65 базовых величин.

Правда, алкоконтроль зачастую лишь формальность. В сельхозорганизации высокие показатели производства имеют первоочередной приоритет. Надои и привесы важнее трудовой дисциплины и общественной безопасности.

Любовь Васильевна Старовойтова, директор КСУП "Новоселки", не смогла объяснить перед камерой, какой может быть предрейсовый контроль у слесарей, лишенных водительских удостоверений. Оба задержанных вообще не имели права садиться за руль. Тем не менее, регулярно это делали, о чем свидетельствуют административные штрафы на протяжении трех лет! Оставшееся за кадром нашей камеры, стало очевидным из материалов предварительного расследования.

Проще говоря, руководитель подтолкнул подчиненного к совершению преступления. Однако, по подготовленным прокуратурой материалам районная администрация решила ограничиться для директора наказанием в виде замечания. И это в районе, в котором всего за пару месяцев до этого пьяный и бесправный водитель сбил пятерых детей, двое из них от полученных травм скончались.