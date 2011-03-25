В Гомельской области вместе с неиспользуемыми зданиями продали килограммы ртути и неизвестных химических реактивов

Часть территории была залита мазутом. Такой неприятный бонус обнаружили новые владельцы Хойникского консервного завода. К ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены сотрудники МЧС. Однако и после этого местная власть проводить расследование посчитала нецелесообразным.

Сколько тонн цветного и черного металла вывезли с территории предприятия, сегодня не скажет никто. А вот жидкий металл оставили новым хозяевам. Всего за несколько часов спасатели собрали в котельной 350 граммов ядовитого вещества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ртуть в котельной была повсюду, среди обломков оборудования в минеральной вате, просто в мусоре. На сбор ушло несколько часов, после чего решили проверить все здания предприятия. В бывшей лаборатории спасателей ждал настоящий клад: еще килограмм ртути и большое количество неизвестных химических реактивов.

Дмитрий Жуков, представитель нового владельца завода:

Я сначала был шокирован тем, что увидел. Ртуть, битые градусники.

Фермеры, выкупившие завод, и не думали, что им продадут склад отравляющих веществ. Правда, после тщательных исследований на присутствие в воздухе химикатов всех успокоили. ПДК в норме.

Руслан Габрилёв, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

В котельной было собрано 350 граммов ртути, еще килограмм – в лаборатории. Прибывшая санэпидемстанция выяснила, что химикаты не вредны для человека и использовались ранее для консервации. Сейчас ртуть находится в районном отделе МЧС. В дальнейшем будет отправлена для утилизации на завод в Чечерском районе.

Правда, чрезвычайная ситуация в районном центре на местную власть впечатления не произвела.

Александр Бичан, председатель Хойникского райисполкома:

Оборудование было демонтировано перед продажей и вывезено. Проводить расследование считаю нецелесообразным. Ее туда никто не приносил. Просто вылилось из измерительных приборов.

Виноватых в загрязнении территории ядовитым металлом никто искать не собирается, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Да и среди кого искать: до продажи минувшей зимой с аукциона завод находился в районной коммунальной собственности.

Кстати, из-под снега здесь оттаял еще один сюрприз: часть территории буквально залита мазутом, а в двух многотонных емкостях нефтепродуктов еще достаточно для экологического бедствия местного масштаба.

Александр Бичан, председатель Хойникского райисполкома:

Мазута на сегодняшний день там нет. Когда продавалось предприятие, этот вопрос был решен. Силами нашего ДСУ-23 емкости были освобождены.