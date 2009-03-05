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В Гомельской области в одной из сельских школ ремонт канализации затянулся на годы

05 марта 2009 19:06
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За несоблюдение сроков реконструкции сетей несколько чиновников «вылетели в трубу». Пока шел ремонт школу по требованию санитарных служб чуть не закрыли. Завершилась канализационная эпопея только сейчас.

В 2008 деревня Страдубка стала превращаться в агрогородок. О произошедших изменениях говорит и свежая краска на заборах, и стеклопакеты в окнах дома культуры. Глобальный ремонт должен был решить и насущные проблемы учащихся местной школы.

Тридцать лет здание школы не знало капитального ремонта. Сколько воды утекло за это время по канализационным трубам, не известно. Однако два года назад стало понятно – слишком много.  Канализационно-насосная станция окончательно пришла в негодность. 

Прошлой весной строители наконец-то приступили к работам.  И уже к первому сентября дурно пахнущая история должна была бы закончиться. Но вот загвоздка – ароматную жизнь школьникам продлили поставщики.

К новому году ребятишек ждал подарок. У строителей заканчивались последние сроки, а поэтому в торжественной обстановке станция была запущена. Правда, настоящий сюрприз был впереди – уже в первых числах января трубы лопнули, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами.  

В подвалах и других помещениях школы наконец-то сухо. Правда, выйти сухими из воды виновным не удалось. Четыре должностных лица  привлечены к административной ответственности. Директор управления капитального строительства Лоевского района за канализационную эпопею уволен. Сколько ещё людей сменятся на этой должности до того, как в Страдубке наведут порядок - покажет время.

 

# общество

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