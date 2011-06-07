В Гомельской области в ближайшие дни введут запрет на посещение лесов

Это связано с высокой степенью пожароопаснсти. По оценкам специалистов, в юго-восточном регионе она приближается к самому высокому, пятому классу.

Только за прошедшие выходные здесь произошло два возгорания. Их удалось быстро локализовать.

Белорусские и украинские спасатели совместно остановили также верховой пожар на пограничной территории в Лельчицком районе.

Напомним, ранее запрет на посещение лесов был введен в четырех районах. В частности, в Жлобинском на Гомельщине и Столинском, Пинском и Лунинецком – Брестчины.

Сейчас ситуация в лесах под контролем гослесохраны. Постоянно ведется патрулирование. Ограничения снимут только после наступления дождливого периода, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».