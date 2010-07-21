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В Гомельской области солнце буквально выжигает урожай

21 июля 2010 17:52
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В регионе сегодня убирают зерно влажностью всего 6%, это в два раза ниже нормы.

Предположительно потери урожая в области могут составить до 200 тысяч тонн. Среди наиболее пострадавших — Гомельский и Кормянский районы.

Сейчас перед аграриями стоит задача убрать зерновые в кратчайшие сроки — до начала августа. Техника уходит с полей лишь на пару часов в сутки.

Александр Якобсон, председатель Гомельского облисполкома:
Завтра и послезавтра средняя температура по Гомельской области — 37 градусов. Ну что ж, нас это заставляет работать активнее. В таких условиях самое главное — побыстрее убрать. Помимо зерна на полях стоят кукуруза, картофель, овощи. Растения страдают от жары. Но мы не выбираем условия, работаем в таких, которые есть, надо приспосабливаться работать.

Несмотря на жару, комбайнеры Гомельщины показывают высокие результаты. Сегодня молодёжный экипаж Брагинского района намолотил первую тысячу тонн зерна. Удачный старт на жатве — не первый в практике этой команды.

# общество

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