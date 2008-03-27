В Гомельской области прошли учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций подразделений МЧС

По сценарию, на станции "Калинковичи" грузовой состав, перевозивший горючую смесь, столкнулся с пассажирским поездом.

В результате столкновения произошла разгерметизация цистерн. Горючее воспламенилось практически мгновенно и в западне пассажирских вагонов оказались десятки людей. В течение нескольких минут к ним на помощь прибыли подразделения спасателей. Заблокированные двери вагонов пришлось вскрывать при помощи бензорезов. Получивших серьезные травмы, эвакуировали на носилках через окна вагона.

Параллельно с эвакуацией людей началось и тушение пожара. К ликвидации ЧС были привлечены десятки единиц спец техники. К месту аварии прибыл и пожарный аварийно-спасательный поезд. Расчету этой боевой единицы еще не приходилось участвовать в ликвидации крупных аварий. На Белорусской железной дороге таких не случалось, но опыт наработан годами учебных тренировок.

Благодаря профессионализму и слаженности действий спасателей ликвидировать возгорание удалось в течение десяти минут. Результат максимально приближенный ко времени устранения реальных аварий. В прошлом году среднее время ликвидации ЧП в Беларуси составило 15 минут.

