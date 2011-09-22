В Гомельской области прошла международная презентация буровой установки совместного белорусско-итальянского производства

Новинку высоко оценили представители десятка нефтяных компаний из России, Украины и других стран СНГ.

53 метра – вот она высота белорусско-итальянского успеха. На подъем новой буровой вышки ушло ровно 26 минут. Все сработало как по часам. Бурить здесь начнут еще через несколько недель, однако главное событие уже состоялось.

За тем, как вышка принимала вертикальное положение, внимательно следили десятки представителей буровых компаний. Как собрана, за сколько поднимут – для профессионалов здесь нет мелочей. Нефтедобыча – слишком дорогой бизнес.

Когда конструкцию закрепили в рабочем положении, стало ясно: на рынке оборудования для нефтедобычи одним игроком стало больше.

Евгений Постнов, представитель ОАО «Газпромбурение» (Россия):

Конструкция вышки очень удачная. Система подъема буровой установки, монтаж тоже достаточно удачный. Думаю, один из игроков появился.

Таким буровым установкам суждено стать завтрашним днем белорусской нефтедобычи. Итальянский инвестор уже создает их производство на базе гомельского завода «Сейсмотехника». В перспективе планируется ежегодно производить не менее 4-5 таких установок. А доля белорусских комплектующих в них уже к концу этого года достигнет 50%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Алампиев, директор ОАО «Сейсмотехника»:

Во-первых, они пришли со своими инвестициями. Во-вторых, передали технологии. То есть помогают осваивать с учетом европейских стандартов.

Здесь многосторонний интерес: не только создание оборудования, но и развитие самого предприятия, создание рабочих мест. То есть это дальновидная стратегия объединения «Белоруснефть» по развитию машиностроительного комплекса.

Перевооружение отечественной нефтедобычи – лишь одна из целей. Главная стратегическая задача – завоевание всего евроазиатского рынка. Сегодня потребность в таких вышках только на постсоветском пространстве – не менее тысячи штук. Экспортный потенциал потрясающий.

Стефано Анжели, директор компании-инвестора (Италия):

Перспектива очень большая в Беларуси, в России, в Украине. Мы хотим делать супер качественные вышки в Беларуси: качество европейское, но по более низкой цене.

Одним словом, удачно привлеченные итальянские инвестиции всего за год ввели Беларусь в клуб ведущих производителей машин для нефтедобычи. Теперь остается лишь развивать достигнутый результат.