В гомельской области пройдет интернет-урок по чернобыльской тематике

Школьники Гомельской области в ближайшее время проведут виртуальную дискуссию по чернобыльской тематике. Мероприятие пройдет в форме единого интернет-урока, в котором примут участие сразу несколько тысяч старшеклассников школ региона. В числе вопросов, которые обсудят ребята вместе с педагогами, - последствия чернобыльской аварии и меры по их минимизации, информирование населения о данной проблеме и другие. Кроме того, в ходе урока будут подведены итоги киномарафона "Дети Гомельщины".