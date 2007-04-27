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В гомельской области пройдет интернет-урок по чернобыльской тематике

27 апреля 2007 10:41
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Школьники Гомельской области в ближайшее время проведут виртуальную дискуссию по чернобыльской тематике. Мероприятие пройдет в форме единого интернет-урока, в котором примут участие сразу несколько тысяч старшеклассников школ региона. В числе вопросов, которые обсудят ребята вместе с педагогами, - последствия чернобыльской аварии и меры по их минимизации, информирование населения о данной проблеме и другие. Кроме того, в ходе урока будут подведены итоги киномарафона "Дети Гомельщины".
# общество

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