В Гомельской области при пересечении пограничной реки по льду пограничники задержали двух мужчин

Как оказалось, нарушители – жители приграничного Комарина – не имели корыстного умысла – они просто устроили соревнования, кто быстрее добежит до Украины.

Идея соревнования в умах двух комаринцев родилась отнюдь не на почве идеи здорового образа жизни. Стремление к олимпийским идеалам Выше, Сильнее, Быстрее – результат "душевной" посиделки. На лед вышли уже под солидным "допингом". Пятисотметровую ледовую дистанцию, в Украину и обратно, комаринские легкоатлеты преодолели в считанные минуты. А на финишной прямой их уже ждали и совсем не поклонники их спортивного таланта.

До финиша на родном берегу спринтеры не дотянули метров 20. А поэтому, как распределились призовые места, не известно. Вместо грамот в этот раз им вручили протоколы об административном нарушении. Кстати, любовь жителей приграничья к спорту поистине безгранична и такие награды здесь не редкость.

Кстати, приграничная легкая атлетика – спорт для состоятельных людей. Призовых здесь не бывает, а вот взносы за участие в виде административного штрафа вполне внушительные – до 750 тысяч белорусских рублей. Но, не смотря на это, на участке границы Гомельского погранотряда в 2008-м году было задержано свыше тысячи нарушителей закона.