В Гомельской области появился кабан-фликер, в темное время суток предупреждающий водителей о миграции животных

Новости Беларуси, Гомель. С помощью светящихся в темноте фигур диких животных местные сотрудники ГАИ рассчитывают привлечь внимание водителей в темное время суток.

Такой макет призван привлечь внимание водителей именно в темное время суток. В свете фар такой кабанчик засверкает словно новогодняя елка. Его поверхность покрыта специальными световозвращающими шариками, в несколько раз ярче обычных фликеров.

Форма такого макета тоже неслучайна. Именно кабан чаще всего создает аварийную ситуацию на дороге. На втором месте – лось, потом – косуля. Кроме того, под колеса автомобилей попадают ежи, лисы, зайцы и даже бобры.

Сергей Мозгов, старший инженер межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Перед нами типичный случай столкновения автомобиля с диким животным. В первую очередь, от таких наездов страдает передняя часть автомобиля, разрушаются световые приборы, мнется капот. Были случаи, когда дикие животные оказывались в салоне автомобиля.

600-килограмовый лось на дороге для автомобиля, движущегося со скоростью 70 километров в час, равносилен глухой стене. С 2007 года только на Гомельщине дикие животные стали причиной гибели на дорогах пяти человек, травмированных в разы больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водители:

У меня у самой муж на капот лося поймал. Хорошо, что машина была крепкая.

Знаки отлично видны в ночное время, фарами хорошо освещаются.

У самого даже был такой случай. Ехали с рыбалки ночью, а перед нами лось выбежал.

Светящиеся кабаны пришлись по вкусу и местным жителям. Макеты повышают внимание водителей, а в условиях интенсивного движения это на руку и пешеходам. Кабан-фликер теперь как местный амулет.

Местные жители:

Здесь развязка большая.

Конечно. Пускай стоит. Это даже красиво.

Украшать обочины дорог светящимися животными Гомельская госавтоинспекция планирует и в дальнейшем. Возможно, уже в ближайшее время к лучистым кабанам присоединятся не менее лучезарные лоси.