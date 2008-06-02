В Гомельской области открыли первую в стране пришкольную кроличью ферму

Кружок "юный фермер" Отарской базовой школы даже на каникулах регулярно посещает треть учащихся. Изначально проект под кодовым названием "Пушистый богатырь" был рассчитан на 12 школьников. Но результат превзошел ожидания. Кролиководство захватило школу. Сейчас за двумя десятками кроликов ухаживают 30 юных фермеров. Постигают тонкости и секреты кормления, разведения и ветеринарного ухода.



Новое увлечение захватило не только детей. Кролиководство оказалось настолько увлекательным, что многие принесли полезное занятие домой. Трое учеников на родительских подворьях создали свои личные мини-фермы.



А скоро пришкольная ферма переедет в новое помещение, строительство уже практически завершено. На увеличенных площадях планируют увеличить и поголовье. До 100 штук. Благо ухаживать за пушистыми есть кому: записаться в школьный кружок уже сейчас хотят несколько десятков юных кролиководов.