В Гомельской области обнаружен схрон боеприпасов, общий вес которых – около 200 кг в тротиловом эквиваленте

Только в последнем рейде саперы обнаружили и уничтожили более десятка боеприпасов. Их на поверхность земли подняли, а затем просто оставили «черные» копатели. Тут же саперы нашли и останки семерых красноармейцев.

В июне 44-го эта земля буквально горела под ногами – в разгаре была операция «Багратион». Сегодня же, выражаясь на сленге чернокопателей, земля звенит – столько в ней металла. Сразу после войны окрестные поля советские саперы разминировали, но много опасного металла осталось.

Виктор Городецкий хорошо помнит, как это было. В детстве он и сам искал патроны в земле. А позже, уже работая в военкомате, занимался поиском профессионально. На пенсии продолжает присматривать за окрестностями. Это он нашел неразорвавшуюся мину на свежих раскопках чернокопателей.

Прибывшие на место саперы по свежим следам нашли еще 12 боеприпасов: немецкие артиллерийские снаряды, реактивные – к противотанковому гранатомету «Панцэр-шрэк», а также гранаты, стоявшие на вооружении Красной армии, патроны к пулеметам и винтовкам. Однако, по словам местных жителей, нынешняя находка – лишь капля в море.

Виктор Городецкий:

Раньше собирали все снаряды, гранаты и сносили, надо же было приводить поля в рабочее состояние, чтобы можно было пахать.

На большой глубине их столько, что мы уйдем, а еще копать будут.

Главный предмет поиска чернокопателей – награды, обмундирование, раритетное оружие. Боеприпасы – лишь побочный продукт таких незаконных раскопок. Однако именно с лопатой поисковика гранаты и мины вновь появляются на поверхности. А вместе с ними и опасность для жизни людей.

Светлана Крицина, пресс-секретарь управления КГБ по Гомельской области:

Как правило, боеприпасы обнаруживались в схронах, которые оборудовали чернокопатели, и в результате дополнительной доразведки местности.

Что касается лиц, которые незаконно ведут раскопки, то они, как правило, ищут какую-то амуницию солдат, что-то для своей коллекции. Но, обнаруживая боеприпасы, они просто бросают их или где-то складывают.

Крупнейший схрон, выявленный на территории Гомельской области, содержал почти полтысячи боеприпасов. Их общий вес в тротиловом эквиваленте – около 200 килограммов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На Рогачевских полях саперам еще предстоит поработать в самое ближайшее время. По оперативной информации, здесь может находиться еще один крупный схрон чернокопателей.